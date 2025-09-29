Mo: Scotto, 'Flotilla verso zona blocco navale, a alt Israele ci fermeremo'**

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Attualmente siamo a circa 280 miglia dalla Striscia di Gaza" e "realisticamente domani pomeriggio o sera, massimo mercoledì", raggiungeremo il blocco navale di Israele. Lo ha spiegato il deputato del Pd Arturo Scotto, a bordo della Flotilla con ...

Roma, 29 set (Adnkronos) – "Attualmente siamo a circa 280 miglia dalla Striscia di Gaza" e "realisticamente domani pomeriggio o sera, massimo mercoledì", raggiungeremo il blocco navale di Israele. Lo ha spiegato il deputato del Pd Arturo Scotto, a bordo della Flotilla con l'europarlamentare dem Annalisa Corrado, a Un giorno da pecora.

"La nostra è una missione non violenta, come regola d'ingaggio all'alt ci fermeremo, non abbiamo intenzione di alimentare reazioni belligeranti", ha spiegato Scotto sottolineando ancora: "La domanda che tutti dovrebbero farsi, tuttavia, è un'altra, come mai una potenza militare come Israele ha paura di quattro barchette che portano dei viveri".

Scotto, tra l'altro, ha spiegato: "Il richiamo di Crosetto è importante, non vogliamo forzare blocchi ma portare aiuti. Chi è nell'illegalità è Israele quando attacca in acque internazionali".