Mo: Sensi, 'solidarietà pelosa a Fiano fa quasi più orrore violenza'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "La solidarietà pelosa a Emanuele Fiano mi fa quasi più orrore della violenza di quei quattro fascisti rossi". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi.