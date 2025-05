Mo: Spagna, 'considerare sanzioni a Israele per fermare la guerra a Gaza'

Madrid, 25 mag. (Adnkronos) - Il Ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha invitato la comunità internazionale a imporre sanzioni a Israele per porre fine alla guerra a Gaza. "La comunità internazionale deve prendere in considerazione questa possibilità...

Madrid, 25 mag. (Adnkronos) – Il Ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha invitato la comunità internazionale a imporre sanzioni a Israele per porre fine alla guerra a Gaza. "La comunità internazionale deve prendere in considerazione questa possibilità per costringere Israele a porre fine alla guerra a Gaza", ha dichiarato in un'intervista alla radio France Info.

Ha aggiunto che "nel brevissimo termine, per porre fine a questa guerra inutile e per fornire aiuti umanitari su larga scala, senza interferenze, in modo neutrale, in modo che Israele non decida chi può mangiare e chi no, dobbiamo prendere in considerazione l'imposizione di sanzioni".