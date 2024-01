Mo: Sunak, 'raid contro Houthi, ma anche impegno diplomatico nella regione'

Londra, 23 gen. (Adnkronos) – Gli ultimi attacchi aerei contro gli Houthi sono soltanto una parte di una "risposta più ampia" del governo. Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak alla Camera dei Comuni, precisando che l'esecutivo di Londra sta aumentando l’impegno diplomatico nella regione e lavorando per porre fine alla fornitura di armi al gruppo armato yemenita, anche attraverso l'utilizzo di sanzioni per cercare di tagliare i loro finanziamenti e fornendo aiuti umanitari per aiutare le persone nello Yemen che hanno sofferto a causa della guerra civile.

Sunak ha aggiunto che non esiste alcun collegamento tra ciò che sta facendo il governo e il conflitto a Gaza. Secondo il primo ministro, le persone che hanno glorificato gli attacchi Houthi stanno glorificando il terrorismo e questo avrà tolleranza zero.