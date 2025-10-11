Mo: Terzi Sant'Agata, 'piano Trump storico perché unisce Usa e Ue'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Come maggioranza in Senato abbiamo votato in modo non soltanto fortemente convinto ma anche entusiasta l’impegno del Governo Meloni nel sostegno di un accordo –il Piano Trump per Gaza– davvero storico. Storico perché riunisce gli Stati Uniti e l’Europa, nel segno di una rinnovata unità occidentale che sulla questione del Medio Oriente si era persa negli ultimi anni".

Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente della commissione Politiche Ue, nel corso della trasmissione 'Agenda' su Skytg24.

L’Occidente oggi –spazio di libertà, culla dei diritti fondamentali e promotore di sacri principi come l’eliminazione dell'uso della forza indiscriminato e, soprattutto, la lotta al terrorismo– torna a fare la sua parte, e tale sforzo dovrebbe esser veramente condiviso da tutti. Il Piano Trump -ha aggiunto- presenta anche l’unicum di prevedere il dispiegamento di forze arabe nella Striscia, e l'Italia ha già anticipato la sua disponibilità a contribuire, forte dell’essere un validissimo esempio di cooperazione con le sue forze di pace apprezzate da tutta la comunità internazionale. Oggi il regime iraniano è più debole, e lo stesso vale per i suoi proxy –da Hamas a Hezbollah, passando per gli Houthi– e anche questo è un aspetto fondamentale per la riuscita del Piano statunitense".