Mo: Usa, 'senza accordo con Gaza, guerra su larga scala tra Hezbollah e Israele'

Washington, 27 giu. (Adnkronos) – L'intelligence statunitense stima che nelle prossime settimane scoppierà un conflitto su larga scala tra Israele e Hezbollah se non verrà raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Lo ha riferito Politico sulla scia dell'annuncio dell'ambasciata statunitense a Beirut che suggerisce ai cittadini americani di "riconsiderare" i viaggi in Libano.

I funzionari statunitensi stanno lavorando per cercare di convincere entrambe le parti a non aggravare la situazione e stimano che questo compito sarà più semplice se si troverà un accordo per calmare il confine meridionale di Israele. Ma non è certo che si raggiungerà un accordo sulla base della proposta sul tavolo.

Nel frattempo, secondo due alti funzionari statunitensi, l'Idf e Hezbollah hanno già preparato piani di combattimento e stanno lavorando per ottenere armi e munizioni in preparazione di un possibile conflitto. Un altro alto funzionario dell'amministrazione Biden ha stimato che "il rischio di guerra in questo momento è il più alto delle ultime settimane".