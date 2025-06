Mo: Witkoff, 'in arrivo grandi novità su Paesi che aderiranno ad Accordi di Abramo'

Mo: Witkoff, 'in arrivo grandi novità su Paesi che aderiranno ad ...

Washington, 26 giu. (Adnkronos) - Si prevede che altri Paesi aderiranno agli Accordi di Abramo. Lo ha dichiarato alla Cnbc l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff, aggiungendo che sono in corso discussioni con l'Iran in merito al suo programma nucleare. &quo...