Mobilità ATA 2025 esiti: oggi 3 giugno sono online sui siti degli Uffici scolastici territoriali i bollettini per il personale docente.

La mobilità del personale ATA rappresenta un momento fondamentale per il riordino delle posizioni lavorative all’interno delle scuole italiane. Per l’anno scolastico 2025/26, gli esiti delle domande sono finalmente disponibili. Attraverso i bollettini pubblicati dagli Uffici scolastici territoriali, è possibile consultare i risultati e verificare le assegnazioni provinciali, offrendo a tutti gli interessati un quadro chiaro e aggiornato sulle proprie richieste di trasferimento o mobilità.

Commissari Esami di Stato 2025: pubblicazione ufficiale

La pubblicazione delle Commissioni per gli Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado, con l’elenco dei Presidenti e dei commissari esterni, è prevista per mercoledì 5 giugno 2025, secondo quanto indicato dal MIM.

La riunione preliminare è fissata per lunedì 16 giugno alle 8:30. L’Esame di Maturità 2025, regolato dal D.Lgs. 62/2017, inizierà mercoledì 18 giugno con la prova scritta di italiano, seguita giovedì 19 dalla seconda prova su una disciplina caratterizzante l’indirizzo di studi. Il colloquio orale, di tipo interdisciplinare, valuterà anche PCTO ed Educazione civica, presentati tramite relazione o elaborato multimediale.

Mobilità ATA 2025/26: bollettini provinciali online, consulta gli esiti

La procedura di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2025/26 ha preso avvio con la presentazione delle domande online, dal 14 al 31 marzo 2025. Oggi, martedì 3 giugno 2025, nel corso della mattinata, vengono pubblicati gli esiti ufficiali.

Il personale ATA che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio riceverà una comunicazione ufficiale dall’Ufficio scolastico territoriale competente, ovvero quello a cui è stata inoltrata la richiesta. L’esito viene trasmesso anche tramite e-mail, all’indirizzo indicato sulla piattaforma Istanze Online. È inoltre possibile seguire lo stato della propria domanda direttamente sull’App IO, che consente un monitoraggio rapido e aggiornato.

Anche chi non ha ottenuto il trasferimento riceverà una notifica via posta elettronica. Si raccomanda di prestare attenzione a eventuali rettifiche o aggiornamenti nei giorni successivi alla pubblicazione: per questo motivo, è consigliabile consultare con regolarità il sito dell’Ufficio scolastico territoriale di riferimento.