Mobilità, Fratoianni: transizione non è possibilità ma necessità

Roma, 30 mar. (askanews) – “Questo è un governo conservatore, lo è su tutti i fronti per la verità, dai diritti civili alle scelte che riguardano tutte le politiche di innovazione, e lo è in particolare sul terreno della transizione ecologica. La transizione non è una possibilità, è una necessità, continuare a far finta che questo non sia così, significa non solo conservare ma significa condannare questo paese sul piano ecologico, sul piano della giustizia sociale, del lavoro e della capacità competitiva della nostra filiera industriale a una rapida obsolescenza, insomma significa avere una politica anti-italiana”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e deputato dell’Allenza Verdi Sinistra, a margine della presentazione, in Senato, dell’Alleanza Clima Lavoro, un tavolo permanente di confronto, elaborazione e proposta d’iniziativa comune tra organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste per promuovere la giusta transizione e la mobilità sostenibile in Italia.

“Ecco, questa è la natura di questo governo – ha proseguito Fratoianni -, occorre fare il contrario, occorre investire oggi e non domani, senza altri rinvii, occorre mettersi a correre per incrociare la transizione ecologica e fare in modo che quella transizione sia giusta sul piano sociale e occupazionale”.