Home > Askanews > Mobilità, Gribaudo: politica sia ad altezza sfida transizione Mobilità, Gribaudo: politica sia ad altezza sfida transizione

Roma, 30 mar. (askanews) -“Direi che i dati di oggi sono molto importanti e ci ricordano come le transizioni vanno gestite, come sempre. Nei processi complessi servono più competenze, serve più politica, non meno politica o la ricerca di un colpevole, come invece sta facendo questo governo su qualunque partita”. Lo ha affermato Chiara Gribaudo, capogruppo del Pd alla Camera, a margine della presentazione, in Senato, dell’Alleanza Clima Lavoro, un tavolo permanente di confronto, elaborazione e proposta d’iniziativa comune tra organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste per promuovere la giusta transizione e la mobilità sostenibile in Italia. Secondo Gribaudo “è evidente che siamo di fronte a una transizione complessa, siamo all’interno della quarta rivoluzione industriale, bisogna mettere delle politiche a disposizione e al servizio di questo cambiamento e non subirlo, altrimenti i dati che abbiamo sentito oggi diventeranno con il segno meno davanti, cioè -70mila posti di lavoro. Ma noi siamo in tempo e dobbiamo gestire questo processo e questo cambiamento, però serve una politica all’altezza della sfida e del nostro tempo”.

Roma, 30 mar. (askanews) -"Direi che i dati di oggi sono molto importanti e ci ricordano come le transizioni vanno gestite, come sempre. Nei processi complessi servono più competenze, serve più politica, non meno politica o la ricerca di un colpevole, come invece sta facendo questo governo su qu...