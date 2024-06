Mogli - e mariti - dei leader del G7 in visita ad Alberobello

Alberobello, 14 giu. (askanews) - Tradizionale visita culturale per i coniugi dei leader del G7 in corso in Puglia. In questo caso la meta scelta è stata Alberobello, la cittadina pugliese celebre per i trulli, le antiche abitazioni in pietra tipiche della zona. Fra loro Yuko Kishida, moglie del p...