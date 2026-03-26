Monica Sambo vittima di minacce e insulti online, il PD di Venezia chiede giustizia

Monica Sambo, consigliera regionale e segretaria cittadina del PD a Venezia, ha reso pubblici messaggi offensivi ricevuti sui social e annuncia azioni alle autorità: il partito si compatta attorno a lei

La consigliera regionale del Veneto e segretaria cittadina del PD a Venezia, Monica Sambo, ha reso pubblici messaggi carichi di insulti sessisti e auguri di violenza sessuale ricevuti via social. Nei post condivisi dalla stessa esponente democratica emergono frasi volgari e minacciose che Sambo ha annunciato di voler portare alle autorità competenti, sottolineando come non si tratti di un episodio isolato ma di un fenomeno che colpisce molte donne attive in politica.

L’attacco online e la reazione immediata

Le frasi pubblicate sui profili di Monica Sambo sono state accompagnate da una risposta netta: la direttrice politica ha dichiarato la volontà di procedere per vie legali e ha invitato a non normalizzare tali comportamenti. La scelta di diffondere gli screenshot ha lo scopo di documentare e rendere pubblica la gravità dei messaggi, evidenziando come il fenomeno dell’odio online spesso resti invisibile fino a quando non viene denunciato. Il caso ha rapidamente ottenuto la solidarietà pubblica del PD veneziano.

Il messaggio del partito

Attraverso il vicesegretario cittadino, Danny Carella, il PD di Venezia ha espresso sostegno a Sambo: ha ricordato che, pur avendo «le spalle larghe», la consigliera non può essere lasciata sola contro chi si sente impunito. Carella ha richiamato l’attenzione sul fatto che nel 2026 non dovrebbe essere possibile rivolgere simili offese impunemente, auspicando che la vicenda si traduca in una denuncia ufficiale. Il partito ha infine fatto «quadrato» attorno a tutte le persone che subiscono espressioni simili, citando episodi recenti che coinvolgono altre amministratrici locali.

Contestualizzare: referendum, politica locale e clima sociale

Negli stessi giorni Sambo si era espressa anche sulla recente vittoria del No al referendum tenuto il 22 e 23 Marzo, ringraziando la città di Venezia per il risultato e intravedendo possibili vantaggi per il centrosinistra nelle prossime elezioni comunali. Questo doppio ruolo — attiva nel dibattito pubblico e vittima di molestie — evidenzia il rapporto spesso conflittuale tra impegno politico e attacchi personali, soprattutto per le donne. L’accaduto solleva interrogativi sul modo in cui la partecipazione civica femminile venga ostacolata da pratiche di intimidazione online.

Perché il contesto conta

La concomitanza tra attività politica e molestie digitali non è casuale: quando una figura pubblica esprime posizioni visibili, tende ad attirare attenzioni che possono sfociare in offese. L’uso dei social come amplificatore rende più rapida la diffusione di messaggi offensivi e molesta, aumentando il rischio che vengano percepiti come accettabili se non vengono contestati. Denunciare pubblicamente è quindi anche un gesto di prevenzione e un modo per rompere il silenzio attorno a questi episodi.

Il quadro giudiziario e simbolico più ampio

Questa vicenda si inserisce in un contesto nazionale in cui la tematica della violenza sessuale e della responsabilità personale viene affrontata anche davanti ai tribunali. A titolo di riferimento, in un processo a Milano è stata fissata la sentenza di appello per il 23 aprile riguardante due giovani calciatori, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2026. Il procuratore generale ha chiesto la conferma delle condanne di primo grado, a dimostrazione di come il tema non resti confinato alla sfera privata ma richieda interventi della giustizia.

Connessioni tra giudiziario e cultura pubblica

Il richiamo al processo milanese non è fine a se stesso: mette in luce come la tolleranza sociale verso determinati comportamenti possa tradursi in impunità. Nel processo citato la vittima ha revocato la costituzione di parte civile dopo aver ottenuto un risarcimento, mentre i pubblici ministeri hanno sottolineato la gravità dell’azione collettiva dei presunti responsabili. Questi sviluppi mostrano che il contrasto alla violenza richiede sia percorsi giudiziari sia un cambiamento culturale che partiti, istituzioni e comunità devono promuovere.

In conclusione, la vicenda di Monica Sambo diventa uno specchio di questioni più ampie: la protezione delle donne in politica, la responsabilità dei gestori di piattaforme digitali, e la necessità che le istituzioni reagiscano con procedure chiare e misure di sostegno. La denuncia e la solidarietà istituzionale sono un primo passo, ma la sfida resta trasformare questo impulso in politiche e pratiche concrete che impediscano la normalizzazione degli insulti sessisti e tutelino chi partecipa alla vita pubblica.