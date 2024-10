Vincenzo Coviello, un 52enne originario di Bitonto ed ex lavoratore di Intesa Sanpaolo, è sotto inchiesta dalla Procura di Bari per aver accesso in modo illecito ai sistemi informatici e per un tentativo di ottenere informazioni legate alla sicurezza nazionale. Come indicato da vari giornali, non si sarebbe limitato a esaminare i conti di politici, magistrati, atleti e celebrità, ma avrebbe anche monitorato i movimenti delle carte di credito e persino acceduto a conti di istituti bancari diversi.

Indagine sulla violazione dei sistemi informatici

Monitoraggio dei conti di politici, magistrati e celebrità

