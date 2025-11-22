L’agenzia di rating statunitense Moody’s ha promosso l’Italia facendola avanzare di categoria, una situazione che non si verificava da oltre un ventennio e che può essere il preludio ad una fase di fiducia finanziaria che si spera possa portare la nostra nazione ad affrontare un periodo di crescita, dato che attualmente è fanalino di coda in Europa.

Moody’s e la decisione di promuovere l’Italia

Moody’s ha deciso di innalzare il rating dell’Italia da Baa3 a Baa2 in termini di credito e questo evento non accadeva dal 2002, come sottolineato da TheSocialPost una situazione di questo tipo è sicuramente positiva per i mercati finanziari.

Moody’s ha giudicato già a maggio l’economia italiana come resiliente ed aveva migliorato il giudizio, portandolo da stabile a positivo e questo ulteriore passo in avanti è la riprova di quanto è stato fatto.

Tuttavia Moody’s non è la sola agenzia che ha profuso attestati di stima all’Italia, difatti nel corso dell’anno anche S&P Global Ratings e Fitch Ratings avevano promosso il nostro paese.

Anche le banche sono positive

Le banche hanno apprezzato quanto mostrato da Mood’ys, difatti Unicredit ha visto un altro passo in avanti in merito alla stabilità economica, mentre BBVA ha addirittura auspicato un 60% di possibilità di promozione.

Questo voto positivo infine è manna dal cielo per la fiducia finanziaria nella lotta al debito pubblico facendo crescere il paese sullo scenario internazionale.