Morlacchi si autoproclama Giglio nella trasmissione Grande Fratello: ecco come reagisce il giovane.

Nelle ultime giornate del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha rivelato alle compagne di casa la sua affezione per Luca Giglio, il quale ha però chiesto alle partecipanti di non intromettersi. Luca ha poi spiegato a Jessica il suo desiderio di mantenere il loro rapporto a livello fraterno, evitando collaborazioni ambigue. Jessica, pur sentendosi attratta da Luca, ha rispettato la sua decisione. Ha successivamente esternato la sua delusione nel confessionale, ma ha sottolineato l'importanza di aver mostrato la sua sincerità nonostante il rifiuto.

Nelle giornate precedenti, Jessica Morlacchi ha rivelato alle sue compagne di casa del Grande Fratello di essere affezionata a Luca Giglio, e queste hanno cercato di facilitare un avvicinamento tra i due. Tuttavia, ieri Luca si è sfogato, chiedendo alle partecipanti del programma di non intromettersi.

“Sono stanco del fatto che cercate di indirizzarmi verso di lei e di subire pressioni come ‘Vai da lei, falle qualcosa’. Perché io mi trovo bene con lei, ci gioco, ci scherzo, ma faccio lo stesso con tutte voi. Il gioco è divertente solo se è breve. Non siamo dodicenni, se due individui hanno bisogno di parlarsi lo fanno direttamente”.

Morlacchi e il dialogo con Giglio: “Mi attrai, e l’attrazione può accadere”.

Luca ha voluto discutere con Jessica e le ha esposto il suo punto di vista: “Sei un individuo con cui ho sviluppato un forte legame e che è molto simile a me. Tuttavia, non voglio che questo si trasformi in qualcosa di ambiguo. Preferisco mantenere il nostro rapporto fraterno qui dentro. Non voglio che nascano malintesi”.

La Morlacchi ha confessato di avere un’attrazione: “Mi sono distanziata per un momento, perché non volessi riflettere su alcune cose. Voglio mettere un freno a tutto ciò. Non hai fatto niente di sbagliato, ti comporti con me come hai sempre fatto, il problema sono io. Ho iniziato a vederti sotto una luce diversa perché mi piaci, e quindi mi sono detta ‘fermati’. Ora un abbraccio lo percepisco in modo diverso perché proviene da un ragazzo per cui ho un interesse. Non voglio metterti in imbarazzo”.

In seguito nel confessionale, Jessica si è confidata agli autori: “Insomma, mi considera come se fossi la sua sorellina, fantastico. Di lui, sono rimasta colpita dalla sua profonda sensibilità, dai suoi ragionamenti e dalla sua capacità di commuoversi. Mi ha fatto provare intense emozioni, nonostante fossi consapevole di essere una donna di 37 anni e lui di 24, e nonostante avessi capito che avrei ricevuto un rifiuto. Ho sognato, quale errore ho commesso? Io ho mostrato la mia sincerità e questo è ciò che conta. Ho subito un rifiuto, chissà quante altre volte mi capiterà”.

Come si suol dire, chi non risica non rosica, Jessica ha agito correttamente dichiarandosi e accettando rifiuti con naturalezza.