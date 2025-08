Fossano piange un’altra figura simbolo della sua storia recente. Alessandra Balocco, volto e anima dell’azienda dolciaria che porta il suo nome, si è spenta lasciando un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche in un’intera comunità che l’aveva vista raccogliere con coraggio l’eredità del fratello Alberto, tragicamente scomparso tre anni fa.

Lutto nel mondo imprenditoriale: si è spenta Alessandra Balocco

È venuta a mancare, all’età di 61 anni, Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata della Balocco SpA, storica azienda dolciaria con sede a Fossano. Malata da tempo, aveva continuato a mantenere la guida dell’impresa fino agli ultimi giorni. La notizia del decesso è stata confermata nella serata di oggi, lunedì 4 agosto, dall’ufficio stampa dell’azienda e ha subito suscitato un’ondata di cordoglio in tutto il territorio cuneese.

Entrata in azienda negli anni Novanta accanto al padre Aldo e al fratello Alberto, Alessandra rappresentava la terza generazione della famiglia alla guida dell’impresa fondata nel 1927. Dopo la scomparsa del fratello Alberto, colpito da un fulmine nel 2022 durante un’escursione in montagna, e del padre Aldo, venuto a mancare poche settimane dopo, Alessandra aveva assunto la responsabilità di condurre l’azienda in una delle fasi più delicate della sua storia.

Alessandra Balocco lascia il marito Ruggero Costamagna, attivo con lei nell’azienda, e il figlio Marco.

Una guida tenace e stimata: l’eredità di Alessandra Balocco

Alla guida della Balocco SpA dal 2022, Alessandra ha saputo imprimere continuità e visione al progetto familiare, contribuendo con rigore, dedizione e spirito imprenditoriale allo sviluppo dell’azienda sia a livello nazionale che internazionale. Apprezzata da colleghi e collaboratori, è stata una figura di riferimento per l’intero gruppo aziendale, che oggi la ricorda con profonda riconoscenza.

“In azienda dagli anni ’90 al fianco del padre Aldo e del fratello Alberto, ha rappresentato per tutta la sua vita una figura di riferimento per l’intero gruppo, contribuendo con totale dedizione, determinazione e competenza alla crescita e al consolidamento dell’azienda in Italia e sui mercati internazionali. Il Consiglio di Amministrazione, composto da Ruggero Costamagna, Marco Costamagna, Diletta Balocco, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone, Consiglieri di Amministrazione, proseguirà lo sviluppo dell’azienda seguendo fedelmente l’esempio e le linee guida tracciate da Alessandra. La Società esprime la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore e si unisce al lutto della comunità di Fossano e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei”, si legge nella nota dell’azienda.

Cordoglio a Fossano per la morte di Alessandra Balocco: proclamato il lutto cittadino

La notizia della scomparsa di Alessandra Balocco è stata confermata dal sindaco di Fossano, Dario Tallone, che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione del giorno del funerale.