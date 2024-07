L’attrice francese con cittadinanza statunitense, Yvonne Furneaux, è morta all’età di 98 anni nella sua casa di North Hampton, nel New Hampshire, in seguito alle complicazioni di un ictus.

La morte dell’attrice Yvonne Furneaux

La sua morte è avvenuta il 5 luglio scorso, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi dal figlio Nicholas Natteau a “The Hollywood Reporter”.

Nata l’11 maggio 1926 a Roubaix, in Francia, con il nome Elisabeth Yvonne Scatcherd da genitori inglesi, si è trasferita da bambina con la famiglia in Inghilterra, frequentando il St. Hilda’s College di Oxford e la Royal Academy of Dramatic Art Londra, diplomandosi nel 1951.

Debuttò in teatro in Macbeth e La bisbetica domata nel 1952 e nello stesso recitò nei suoi primi film.

La carriera di Yvonne Furneaux

Il debutto cinematografico è del 1952, nel film Meet Me Tonight. Tuttavia, è solo l’inizio di una serie di successi: ben presto sarà la protagonista di film di maggior prestigio.

Peter Brook la vuole ne Il masnadiero, tratto dall’Opera da tre soldi di Brecht. Appare poi al fianco di Errol Flynn in Il principe di Scozia, tratto dal romanzo di Stevenson “Il signor di Ballantrae” e ancora con Flynn ne Il maestro di Don Giovanni e Il vendicatore nero.

In Italia arriva grazie a Michelangelo Antonioni, che la chiama a interpretare una de Le amiche, nel 1955. In Italia resta per un ritorno al film di cappa e spada, Il principe dalla maschera rossa di Leopoldo Savona.

È stata anche la protagonista femminile del film horror La mummia di Terence Fisher con Peter Cushing e Christopher Lee, con un doppio ruolo: quello di Isobel Banning, moglie di John Banning (interpretato da Cushing), e quello della principessa Ananka, la giovane figura regale amata dalla mummia.

Dopo le commedie Lui, lei e il nonno di Anton Giulio Majano e A noi piace freddo! di Steno, torna ad un ruolo drammatico, quello della fidanzata del personaggio di Marcello Mastroianni in La dolce vita di Federico Fellini.

Il ritiro dalle scene

Si ritira definitivamente dalle scene nel 1985, per molto tempo visse a Losanna, in Svizzera, per poi trasferirsi negli Stati Uniti.

Era sposata, poi diventata vedova dal 2007, con il direttore della fotografia Jacques Natteau: si erano conosciuti durante le riprese del film Il conte di Montecristo.