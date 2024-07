È morta Shannen Doherty, l’attrice da anni conviveva con un cancro. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la rivista People: Shanner Doherty aveva 53 anni. L’annuncio della sua morte è arrivato tramite Leslie Sloane, che ha dichiarato: “È con il cuore persante che confermo la scomparsa dell’attrice Shanner Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia“.

Morta Shannen Doherty, aveva il cancro: “Ogni giorno è un dono”

L’attrice, nel marzo del 2015, aveva ricevuto la diagnosi di un cancro al seno e, pochi mesi dopo, ne aveva dato la notizia. Nel 2017 il peggio sembrava superato, ma una recidiva l’aveva costretta ad un nuovo intervento nel 2018. Il 4 febbraio 2020 l’attrice annunciò il ritorno del cancro, ormai al quarto stadio. Un anno fa era stata operata per delle metastasi al cervello. Nonostante ciò, l’attrice aveva imparato a prendere la sua condizione di salute con uno spirito positivo: “Ogni giorno è un dono” era la sua filosofia e si diceva già pronta al suo funerale dopo che il cancro era arrivato al cervello e alle ossa. “Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando fuori casa e un albero che mi cade addosso o un autobus che mi colpisce, qualunque cosa. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza che posso, abbracciarla e pensare: ‘Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?’“.

Da Beverly Hills a Streghe, la carriera dell’attrice

Shannen Doherty fece il suo esordio come attrice a soli 10 anni, nel 1981, con la serie I ragazzi di Padre Murphy. La sua notorietà è dovuta a Beverly Hills 90210: qui interpretò il ruolo di Brenda Walsh fino al 1994, quando lasciò la serie. Nel 1998 ebbe un altro grande successo con il ruolo di Prue Halliwell in Streghe. Il suo ultimo film era stato Bomb Squad del 2022.

