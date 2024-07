Da conduttore e valletta de L’Eredità ai 15 anni di matrimonio. Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo hanno festeggiato ieri, 12 luglio, l’anniversario di nozze.

Amadeus e Giovanna: 15 anni da sposati

La coppia ha voluto festeggiare l’anniversario con i loro follower, condividendo su Instagram una foto in bianco e nero che li ritrae mentre si baciano. La didascalia del post condiviso recita: “15 anni di matrimonio. Oggi come allora”.

La storia d’amore tra Amadeus e Giovanna

I due si sono conosciuti nel 2002 in Rai, quando Amadeus conduceva L’Eredità e Giovanna faceva da ballerina e valletta. Inizialmente, lei era un po’ restia all’idea di frequentare il presentatore, ma alla fine ha acconsentito. E i 15 anni di matrimonio dimostrano che ne è valsa la pena!

Il 18 gennaio 2009 i due hanno dato alla luce loro figlio, José Alberto (Amadeus ha già una figlia, Alice, avuta da un precedente matrimonio) e a luglio dello stesso anno si sono sposati con rito civile.

Proprio su José Alberto nelle scorse ore è emersa la notizia che è stato ingaggiato dall’Udinese per giocare nell’Under 16, dove ricoprirà il ruolo di portiere. Un motivo in più per la famiglia per festeggiare!