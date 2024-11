Morti sul lavoro: indagini in corso per la tragedia di Crotone

Un tragico incidente sul lavoro

La morte di Fabio Correale, un operaio di 37 anni, ha scosso la comunità di Crotone. L’incidente è avvenuto il 10 novembre, quando l’uomo ha perso la vita nella stiva di una nave attraccata al porto. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando il reato di omicidio colposo. Le indagini sono state affidate alla Capitaneria di Porto, che ora sta cercando di chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragica fatalità.

Indagini in corso e autopsia

Inizialmente si era ipotizzato che la morte di Correale fosse dovuta a un malore, ma i risultati dell’autopsia hanno rivelato elementi che escluderebbero cause naturali. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sui dettagli emersi, ma è chiaro che si stanno valutando diverse ipotesi. Tra queste, è stata esclusa quella di un avvelenamento da gas prodotti dalla biomassa, ma altre cause sono ancora al vaglio. Gli esami legati all’autopsia sono fondamentali per comprendere le reali cause del decesso e i risultati saranno consegnati alla Procura entro 60 giorni.

Un funerale toccante

Oggi, la comunità ha reso omaggio a Fabio Correale durante il suo funerale, celebrato nella chiesa di San Paolo a Tufolo. Centinaia di persone hanno partecipato, dimostrando quanto fosse amato e rispettato. La sua morte non è solo una tragedia personale, ma un richiamo all’attenzione sulla sicurezza sul lavoro, un tema che continua a essere di grande attualità in Italia. Le indagini in corso potrebbero portare a importanti sviluppi, ma nel frattempo, la famiglia e gli amici di Correale piangono la sua prematura scomparsa.