Luca Palmegiani, giovane di 25 anni originario di Latina, militante di Forza Italia, ha tragicamente perso la vita a Roccaraso, dove si trovava per partecipare all’evento politico “Azzurri in Vetta”, poi annullato. Prima del drammatico gesto, il ragazzo aveva lasciato alcuni messaggi su Instagram, dove salutava affettuosamente amici, familiari e colleghi di partito. “Vi amo tutti e vi proteggerò dall’alto” e “Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime” sono state le sue ultime parole pubbliche.

Luca Palmegiani, militante di Forza Italia, morto a 25 anni: l’ultimo messaggio commovente

L’allarme è scattato intorno alle 15, quando i sanitari del 118, insieme ai carabinieri, sono intervenuti presso l’albergo in cui si trovava. Luca è stato immediatamente trasportato in condizioni gravissime all’ospedale de L’Aquila, ma purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarlo.

Nei post pubblicati sui social poco prima dell’accaduto, Luca aveva espresso parole di affetto e riconoscenza, anche verso Forza Italia, il partito a cui era legato. “Ricordatemi con il sorriso” e “Grazie Antonio, ti saluto Silvio” sono alcune delle frasi che hanno scosso profondamente la comunità politica e personale del giovane. Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, ha confermato l’accaduto, annunciando la sospensione dell’evento e una messa in memoria di Luca. Inoltre lascia questo messaggio sui social agli amici: “Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall’alto. Siete stati la seconda famiglia migliore che potessi desiderare. Luca vi ama, ricordatemi con il sorriso che vi ho sempre strappato”.

Lutto a Latina per la morte di Luca Palmegiani, giovane militante di Forza Italia

La notizia ha gettato nello sconforto la città di Latina, dove il giovane era noto per il suo impegno politico e sociale. Coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani fino a settembre scorso, aveva lasciato l’incarico in vista del suo trasferimento a Milano, dove si era recentemente laureato in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l’Università degli Studi.

Numerosi esponenti politici hanno voluto ricordare Luca, tra cui Licia Ronzulli, che lo ha descritto come “sempre presente e disponibile”, e Orlando Angelo Tripodi, consigliere regionale di Forza Italia, che lo ha definito “un ragazzo brillante, pieno di energia e dedizione, un punto di riferimento per il movimento giovanile e per i suoi amici”. Anche rappresentanti di altri schieramenti politici, come Francesco Boccia (PD) e il leghista Luca Toccalini, hanno espresso il loro cordoglio per la tragica perdita.

La comunità intera piange la scomparsa di un giovane talentuoso e generoso, la cui memoria rimarrà viva nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.