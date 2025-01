L'influencer accende il dibattito su integrazione, ius soli e discriminazione in Italia. Tra polemiche e denuncia sociale, la sua voce divide l'opinione pubblica

Amin, conosciuto come il “Re dei Maranza,” è un giovane influencer di origini marocchine nato a Gubbio. Con un seguito significativo sui social, si è trovato al centro di discussioni accese dopo i suoi commenti sugli episodi di vandalismo e violenza avvenuti a Milano durante il Capodanno. Il suo approccio, che combina condanna e denuncia sociale, ha polarizzato l’opinione pubblica.

Amin influencer e “re dei maranza”

Amin, in un’intervista a Libero Quotidiano, ha definito gli atti di piazza Duomo “inaccettabili,” ma ha invitato a guardare oltre la superficie per comprendere le motivazioni dietro certi comportamenti. “Se uno ruba, non è perché lo vuole fare, ma perché si sente costretto,” ha dichiarato.

Secondo lui, la mancanza di opportunità per i giovani, in particolare quelli di origine straniera, e l’assenza di politiche di integrazione efficaci sono fattori chiave che alimentano la marginalità sociale. Amin non risparmia critiche alle forze dell’ordine, che accusa di trattamenti discriminatori verso chi non è italiano di prima generazione, e punta il dito contro una politica italiana che definisce “razzista” e disconnessa dalla realtà delle periferie.

Ius soli, la posizione di Amin

Amin ha rilanciato il dibattito sullo ius soli, sostenendo che la cittadinanza italiana debba essere riconosciuta automaticamente ai figli di immigrati nati nel Paese. “Siamo tutti umani,” ha affermato, sottolineando che senza un cambiamento legislativo, la piena integrazione resterà irraggiungibile.

Per lui, l’attuale sistema crea cittadini di serie B, alimentando un senso di esclusione che può sfociare in ribellione sociale.

Critiche alle forze dell’ordine e polemiche dalla Lega

Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate. Alcuni lo accusano di minimizzare gli atti illeciti, come i furti o le aggressioni, giustificandoli con problematiche sociali. Esponenti politici, in particolare della Lega, hanno criticato il messaggio di Amin, definendo pericoloso il suo recente evento pubblico di presentazione del libro.

Tuttavia, Amin ha preso le distanze dagli episodi più gravi, come la violenza sessuale. “In Marocco nessuno tocca le donne,” ha affermato, difendendo le sue radici culturali e invitando a non generalizzare i comportamenti di una minoranza.

Re dei Maranza, chi è Amin

Il “Re dei Maranza” incarna una figura complessa e controversa: da un lato, porta avanti una denuncia sociale che accende i riflettori sulle difficoltà di integrazione e sulle diseguaglianze; dall’altro, le sue dichiarazioni provocatorie lo espongono a critiche e accuse di ambiguità.

Mentre il dibattito sullo ius soli e sulle politiche di integrazione resta aperto, Amin continua a far parlare di sé, rappresentando per molti giovani di periferia una voce che non teme di sfidare il sistema.