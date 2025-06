Mps-Mediobanca: pm Milano a lavoro su documenti acquisiti in Banca Akros

Milano, 13 giu. (Adnkronos) – La Procura di Milano è a lavoro sui documenti acquisiti, da circa un mese, negli uffici di Banca Akros (estranea ai fatti) nell'inchiesta 'modello 21' cioè con persone iscritte nel registro degli indagati, che vede al centro il collocamento del 15% di azioni Mps effettuato dal Tesoro il 13 novembre 2024.

L'operazione realizzata attraverso un'accelerated book building riservato a investitori istituzionali italiani ed esteri, aveva assegnato i titoli soli a quattro soggetti: Delfin, Caltagirone, Banco Bpm e Anima. E ad assegnarli era stata Banca Akros, del gruppo Banco Bpm, con il ruolo di Global coordinator eBookrunner su mandato del Tesoro.

Su questa operazione si focalizza l'attenzione della Procura e del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza di Milano. Massima la riservatezza sui coinvolti, così come sulle ipotetiche notizie di reato. Tra i punti su cui si concentrerebbe l'attenzione c'è il fatto che, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, "in quel novembre 2024 nel giro dei nove minuti della procedura accelerata tutti e quattro gli invitati offrirono allo Stato il medesimo premio sul valore di Mps: il 5% in più".