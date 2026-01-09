Mps: Meloni, 'non preoccupata per inchiesta in corso'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Non sono preoccupata per l'inchiesta in corso, mi pare che la Procura abbia detto che per quel che riguarda il governo, nelle azioni del governo, non c'è niente di illegittimo". Lo ha detto Giorgia Meloni, alla conferenza di inizio anno, parlando di Mps.
