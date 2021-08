Mps, ministro Franco: non sarà una svendita, soluzione strategica

Milano, 5 ago. (askanews) – “Vorrei rassicurare che non si tratterà una svendita di proprietà statali”. Lo ha detto il ministro

dell’Economia, Daniele Franco, nel corso di un’audizione alle

commissioni Finanze di Camera e Senato sul dossier Mps-Unicredit.

“L’operazione sarà condotta a condizioni di mercato” e

“costituisce una soluzione strategicamente superiore dal punto di vista dell’interesse generale del Paese” ha sottolineato “è una aggregazione pienamente motivata sotto il profilo industriale”.

“Non vi sono in questo momento le condizioni per mettere in discussione l’impegno di dismettere” la quota di controllo della banca, ha aggiunto. La discussione con UniCredit, “l’unica che ha manifestato interesse, è “un’iniziativa doverosa”.

“Il governo garantirà la massima attenzione a tutela lavoratori”, ha sottolineato.