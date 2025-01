MPS punta all'acquisto di Mediobanca, lo scenario se l'operazione dovesse andare in porto: futuro positivo anche per Generali.

MPS ha lanciato un’OPA – offerta di pubblico acquisto – per il gruppo Mediobanca, una situazione che potrebbe far cambiare i giochi di potere all’interno della finanza italiana dato che una società è rientrata in campo dopo un periodo buio e punta a tornare alla ribalta cercando di sovvertire l’attuale situazione. Vediamo più dettagliatamente quale potrà essere lo scenario futuro.

OPA MPS su Mediobanca: gli scenari possibili

La richiesta di OPA fatta da MPS per Mediobanca può essere letta semplicemente come una brillante operazione di mercato, situazione corretta anche se estremamente superficiale.

La richiesta di acquisizione punta in particolare a sovvertire gli equilibri di potere presenti, con l’inserimento di un gruppo “vecchio” che ritorna a far la voce grossa tra i nuovi gruppi in ascesa, il ribaltone finanziario potrebbe essere dietro l’angolo.

Mediobanca è stato per diverso tempo uno dei gruppi leader della finanza italiana, non solo come banca ma anche perché deteneva il controllo di Generali, ora ha il 13% delle quote azionarie.

L’idea con questa nuova OPA è di portare Generali in una nuova realtà azionaria, facendo sì che se ne cambi il controllo pur mantenendo come base il 13,13% di Mediobanca a cui vanno aggiunti il 9,77 di Delfin e il 6,23 di Caltagirone, portando le quote totali di controllo al 30%.

Piano interessante ma offerta troppo bassa

Il piano che prevedeva attraverso l’acquisto di MPS – banca controllata ancora dal Tesoro con tre asset BPM assieme a Caltagirone e Delfin. L’addio di BPM da questo terzetto (dato che Unicredit ha lanciato un’OPA per Banco BPM) ha messo il gruppo in difficoltà.

Ecco che quindi il gruppo ha trovato un alleato in Palazzo Chigi e nel Tesoro per lanciare l’OPA per l’acquisto di Mediobanca – in questo modo andrebbe a prendere possesso del 13% di Generali.

Ora bisogna vedere come si concluderà la trattativa, se sarà una vittoria di grande peso o una sconfitta dura da digerire.