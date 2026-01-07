MSC World Cruise, il giro del mondo dei record: 132 giorni e 74 mila chilometri partendo da Genova

La settima MSC World Cruise quest’anno sarà di circa 10 giorni più lunga rispetto a quelle precedenti, un viaggio straordinario della durata di 132 giorni che toccherà ben 46 destinazioni in 33 paesi. Per questo incredibile itinerario di oltre 40.000 miglia nautiche – ovvero 74.000 chilometri – MSC Magnifica sarà condotta dal comandante italiano Pietro Sarcinella, che accompagnerà i 2.300 ospiti di 60 diverse nazionalità alla scoperta dei luoghi più remoti al mondo, alcuni dei quali sono raggiungibili soltanto con un viaggio del genere.

“Per noi il 5 gennaio è ormai un appuntamento fisso perché da sette anni è il giorno in cui da Genova parte il nostro viaggio intorno al mondo. Quest’anno, però, il viaggio è molto più lungo di quanto si possa immaginare, perché la nave percorrerà una distanza pari quasi al doppio della distanza della circonferenza terrestre, che è di ‘soli’ 40.000 chilometri. Sarà quindi come compiere quasi due giri del mondo, con 74.000 chilometri che saranno percorsi dalla nave per accompagnare gli ospiti alla scoperta delle più belle e remote destinazioni, molte delle quali difficilmente sarebbero raggiungibili dall’Italia con una normale vacanza” ha affermato Fabio Candiani, direttore vendite di MSC Crociere.

Il viaggio dei record è iniziato il 5 sera nel Mediterraneo con le prime tappe a Marsiglia e Barcellona. MSC Magnifica varcherà poi le Colonne d’Ercole per fare una sosta a Funchal prima di mettere la prua verso il mar dei Caraibi meridionali, con tappe alle Barbados, in Colombia e in Costa Rica ed attraversare il Canale di Panama che, con una sorta di “ascensori d’acqua”, consente di superare il dislivello di circa 27 metri sul livello del mare per raggiungere il Pacifico senza circumnavigare l’America del Sud. Una volta sul Pacifico, la nave risalirà la costa visitando Guatemala e Messico per raggiungere San Diego e Los Angeles. Dalla Mecca del cinema, ripartirà alla volta delle Hawaii, della Polinesia e delle isole di Samoa e Fiji. In seguito raggiungerà la Nuova Zelanda e le splendide coste dell’Australia, con tappe ad Auckland, Wellington e Sydney. Prima di navigare verso nord e conoscere il clima unico di Manila, farà tappa in Taiwan e nel caleidoscopico Giappone. Dopo aver assaporato il fascino ineguagliabile di Tokyo, MSC Magnifica proseguirà verso la Repubblica di Corea, la suggestiva Shanghai e l’imperiosa Hong Kong. Poi, il viaggio proseguirà alla scoperta del Vietnam, di Singapore e della stupenda Malesia.

Gli ospiti, infine, potranno ammirare una serie di imperdibili isole dell’Oceano Indiano, tra l’affascinante cultura e le spiagge infinite delle Seychelles, di Mauritius e di Réunion, prima di circumnavigare il Capo di Buona Speranza e fare una sosta a Città del Capo, Walvis Bay e Capo Verde. A questo punto la nave tornerà verso il Mediterraneo e il 16 maggio terminerà il giro del mondo giungendo nella Città della Lanterna.

“L’itinerario della World Cruise viene modificato ogni anno per dar modo anche a chi l’ha già provato di vivere nuovamente questa indimenticabile esperienza. Per questa ragione le nostre crociere intorno al mondo del 2027 e 2028, che partiranno sempre da Genova il 5 gennaio, prevedono itinerari differenti con tappe inedite. Ma la grande novità delle prossime edizioni è soprattutto la possibilità di poter vivere per la prima volta questa lunga vacanza in una comoda suite Yacht Club, coccolati da un maggiordomo disponibile 24 ore al giorno e da numerosi altri servizi esclusivi all’insegna del lusso e del totale relax” ha sottolineato Candiani.

Entrambi i viaggi del 2027 e 2028 saranno effettuati, infatti, da MSC Magnifica che a partire dalla prossima estate sarà dotata anche dell’area esclusiva MSC Yacht Club, un’oasi intima e privata con un servizio personalizzato all-inclusive e un comfort senza paragoni, che consente però di utilizzare anche la ricca offerta disponibile nel resto della nave al di fuori dello Yacht Club stesso. Chi alloggerà, quindi, in una delle 63 eleganti suite dello Yacht Club – oltre a tutti i numerosi servizi offerti sulla nave – avrà a disposizione aree dedicate, un servizio maggiordomo e concierge 24 ore su 24, cene gourmet e tanti altri servizi personalizzati tutti inclusi nel pacchetto. Trascorrere la crociera intorno al mondo nell’MSC Yacht Club permetterà di godersi il viaggio intorno al mondo con un livello di comfort ed esclusività che lo renderanno ancora più indimenticabile.

Nel 2027 il giro del mondo prevede un itinerario del tutto inedito con una doppia esplorazione dell’oceano Atlantico e dell’Oceano Pacifico perché la nave, una volta giunta in Australia dopo aver circumnavigato il Sud America, anziché proseguire il viaggio verso l’Asia, tornerà indietro esplorando le isole più a nord del Pacifico e valicherà il Canale di Panama per poi attraversare il mar dei Caraibi e proseguire verso il Mediterraneo.

Nel 2028, invece, la nave tornerà a circumnavigare il globo terrestre con un altro itinerario inedito che prevede gli attraversamenti dei suggestivi canali di Panama e di Suez, con numerose imperdibili tappe inedite, tra cui quelle in Tailandia, Cambogia, India e nella penisola arabica.