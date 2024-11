Muro Berlino: Mazzetti (Fi), 'libertà deve sempre espandersi'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "La caduta di quel muro, che solo un'orrenda dittatura anti-umana aveva potuto innalzare separando uno stesso popolo e nazioni tornate amiche, è stato un passo in avanti, per un mondo nuovo e per una politica liberale, cioè concreta e senza muri ide...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "La caduta di quel muro, che solo un'orrenda dittatura anti-umana aveva potuto innalzare separando uno stesso popolo e nazioni tornate amiche, è stato un passo in avanti, per un mondo nuovo e per una politica liberale, cioè concreta e senza muri ideologici. La libertà è quanto di più naturale e di più umano ci sia, ma conquistarla è stato frutto di una lunga lotta, ieri e ancora oggi, contro muri fisici e non solo". Così, in una nota, Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, in vista della Giornata della Libertà del 9 novembre.

"La libertà è tanto cara, come ci ricordano i tanti che hanno lottato per darcela. Fortemente voluta da un uomo la cui vita è stata tutta spesa per la libertà, questa giornata ci invita a riflettere e ad agire concretamente in ogni segmento, in ogni settore, ogni giorno per difendere ed espandere gli spazi di libertà, a partire da quella economica e di impresa, chiave per migliorare la qualità della vita", conclude.