Musk consegna a Meloni il premio ‘Global Citizen Award 2024’

Giorgia Meloni, dopo aver ricevuto il Global citizen award 2024 da Elon Musk, ha tenuto un discorso in cui ha toccato diversi temi.

Giorgia Meloni ha ricevuto il Global citizen award 2024, premio conferito a diversi leader e figure internazionali dal think tank Atlantic Council. Lo ha consegnato Elon Musk, che ha parlato per pochi secondi, elogiando il lavoro da presidente del Consiglio e descrivendola come “ancora più bella dentro che fuori“. Nel suo discorso, Giorgia Meloni ha toccato vari temi, dal patriottismo alla difesa dei valori tradizionali, parlando di tutto l’Occidente. “Nazione e patriottismo sono parole di cui non dobbiamo vergognarci” ha sottolineando, aggiungendo che rappresentano uno stato d’animo a cui si appartiene condividendo la cultura, le tradizioni e i valori.

Ha proseguito dicendo che “come politico hai fondamentalmente due opzioni: essere un leader o uno che segue, agire per il bene del tuo popolo o agire guidato solo dai sondaggi“. La Meloni ha sottolineato che i valori dell’Occidente sono le armi più temute dagli avversari e che non si può rinunciare alla propria identità, perché sarebbe un regalo per i regimi autoritari. “Le autocrazie stanno guadagnando terreno” ha aggiunto la Meloni.

Giorgia Meloni ha parlato di patriottismo. “Difendere le nostre radici profonde è la precondizione per raccogliere frutti maturi. Imparare dai nostri errori passati è la precondizione per essere migliori in futuro” ha dichiarato la premier, sottolineando che l’attacco alle autocrazie è in corso. “Ma ai tifosi dell’autoritarismo, lasciatemi dire molto chiaramente che difenderemo i nostri valori” ha aggiunto, per poi citare l’ex presidente degli Usa, Ronald Reagan. La premier ha poi parlato della guerra in Ucraina, sottolineando che l’Italia si schiera al fianco di chi difende la propria libertà e sovranità.