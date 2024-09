Musumeci, l'Italia è tra le prime nazioni a stabilire regolamentazioni sul mondo subacqueo.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un progetto di legge di 35 articoli per la gestione delle questioni subacquee, rendendo l'Italia uno dei primi paesi membri a dotarsi di tali normative. Il Ministro Nello Musumeci ha sottolineato il ruolo dell'Agenzia per la Sicurezza delle Attività Subacquee (ASAS) che sarà sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ASAS avrà il compito di definire gli standard di sicurezza, regolamenti tecnici per i mezzi subacquei, migliorare le capacità di soccorso e promuovere ricerche scientifiche e geologiche per la prevenzione dei terremoti.