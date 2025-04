Myanmar: oltre 40 morti in attacchi esercito negli ultimi 2 giorni

Naypydaw, 22 apr. (Adnkronos/Dpa) - Oltre 40 persone sono morte negli attacchi dell'esercito birmano in varie parti del Paese negli ultimi due giorni, nonostante il cessate il fuoco unilaterale scaduto oggi e che era stato annunciato in seguito al terremoto di magnitudo 7,7 del 28 marzo. Second...