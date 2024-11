Nadal a Malaga per la Coppa Davis, l'arrivo e l'allenamento

Malaga, 15 nov. (askanews) – Rafa Nadal è arrivato ieri pomeriggio a Malaga per partecipare alla finale di Coppa Davis che avrà il via il 19 novembre. Ad aprire la manifestazione sarà il match tra la Spagna e l’Olanda. Insieme a Nadal sono arrivati anche Pedro Martìnez e Roberto Bautista Agut, in attesa che a Malaga arrivino anche Carlos Alcaraz e Marcel Granollers, impegnati alle Atp Finals di Torino.

Il 22 volte campione di uno Slam si è allenato brevemente sui campi adiacenti al Palacio de Deportes Martìn Carpena, dove si disputerà la competizione. Il maiorchino ha annunciato da qualche settimana che darà il suo addio al tennis proprio durante le fasi finali della Coppa Davis.