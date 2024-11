Malaga, 19 nov. (askanews) – Rafael Nadal è sceso in campo per allenarsi a Malaga dove giocherà per la Spagna contro i Paesi Bassi per la Coppa Davis. Potrebbe essere la sua ultima partita da professionista. Il tennista spagnolo ha infatti annunciato che la Davis sarà il suo ultimo impegno da professionista per provare a raggiungere un ultimo titolo da aggiungere ai 92 già conquistati in carriera.