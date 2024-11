Un 16enne è stato denunciato per possesso di arma bianca. La vicenda si è svolta nel quartiere di Scampia, nella periferia nord di Napoli.

Napoli, 16enne va a scuola con un coltello

Nella mattinata di giovedì 7 novembre, il giovane si è presentato a scuola portando con sé un coltello a serramanico, che aveva provveduto a nascondere all’interno dello zaino, come reso noto dal Corriere del Mezzogiorno. La presenza dell’arma non è passata inosservata. Non appena gli insegnanti si sono accorti che lo studente era in possesso della lama hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

L’arma è stata sequestrata

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti nell’istituto. La perquisizione del giovane ha portato al ritrovamento del coltello, che è poi stato sequestrato. Al termine dell’operazione, il 16enne è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere.

I precedenti

L’episodio riporta alla memoria un caso simile avvenuto appena un mese prima a Secondigliano. In quell’occasione un 15enne era stato trovato in possesso di un’arma da taglio presso l’istituto superiore Vittorio Veneto di via delle Galassie. Anche allora l’intervento immediato della polizia, coordinata dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro, aveva portato alla denuncia del giovane, già noto alle forze dell’ordine.