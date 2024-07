Napoli, esplode bombola di gas in casa: 69enne in gravi condizioni, rimasta i...

Napoli, esplode bombola di gas in casa: 69enne in gravi condizioni, rimasta i...

I medici, per il momento, hanno escluso il pericolo di vita per l'uomo

A Napoli, in via Antonio Cinque, è esplosa una bombola di gas nell’abitazione di due coniugi: l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli, mentre la moglie è rimasta illesa.

Leggi anche: Salerno, abusi su tre minorenni: arrestato il maestro di arti marziali 68enne

Napoli, esplode bombola di gas nell’abitazione di due coniugi

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 luglio, in zona Camaldoni a Napoli, si è verificata un’esplosione nell’abitazione di due coniugi. Stando a quanto al momento ricostruito, a scoppiare sarebbe stata una bombola di gas per uso domestico: da chiarire se si sia trattato di un malfunzionamento mentre veniva utilizzata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco: a loro il compito di effettuare i sopralluoghi e i rilievi per accertare eventuali danni strutturali, verifiche propedeutiche al nulla osta per il rientro nell’abitazione.

In gravi condizioni un uomo di 69 anni, rimasta illesa la moglie

L’uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli: non sarebbe in pericolo di vita. Il 69enne si trovava vicino alla bombola al momento dell’esplosione, rimasta invece illesa la moglie di 66 anni.

Leggi anche: Accoltellamento multiplo a Liverpool, otto persone ferite: fermato un sospettato