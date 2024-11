"Ti interessano i miei 25 cm?", infermiera molestata per giorni dal marito di...

Un’infermiera dell’ospedale Cotugno di Napoli è stata molestata sessualmente per giorni da un paziente. L’episodio è stato denunciato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

Le ripetute molestie

Stando al racconto fatto su Facebook dall’associazione, la molestia nei confronti dell’infermiera sarebbe avvenuta da parte del marito di una paziente durante le “operazioni di cambio sondino” di quest’ultima. L’uomo avrebbe seguito l’infermiera fino in bagno, per poi accerchiarla e rivolgerle un’osservazione oscena: “Ti ho seguito in bagno perché pensavo fossi interessata ai miei 25 centimetri“. Fortunatamente la donna è riuscita a liberarsi dal molestatore e andarsene.

Il molestatore incastrato dalle telecamere

Si legge ancora nel post dell’associazione: “L’uomo continuava a farle domande sulla sua sfera personale. Fortunatamente il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della struttura e l‘infermiera sta provvedendo a formale denuncia presso le forze dell’ordine”.

“Qualcuno faccia qualcosa per tutelarci”

A conclusione della notizia si aggiunge lo sfogo del presidente di NtI, Manuel Ruggiero, il quale lamenta la disastrosa situazione che infermieri e medici si trovano a dover affrontare quotidianamente. Da mesi infatti si sente parlare di aggressioni ai danni del personale sanitario e, afferma Ruggiero: “Non bastano le aggressioni, adesso dobbiamo subire anche le molestie sessuali. Qualcuno faccia qualcosa per tutelarci”.