La polemica scatenata da un post su Facebook

Recentemente, un’infermiera in servizio presso l’ospedale Perinei di Altamura ha suscitato un acceso dibattito sui social media. La professionista ha pubblicato un post su Facebook in cui criticava aspramente una madre che, dopo aver partorito, ha scelto di non riconoscere la propria bambina. Le parole utilizzate dall’infermiera, che ha definito la donna “ingrata”, hanno immediatamente attirato l’attenzione e la condanna di molti utenti, portando a un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Le conseguenze del post e la reazione dell’Ordine degli infermieri

Il presidente dell’Ordine degli infermieri di Bari, Saverio Andreula, ha commentato la situazione, sottolineando la gravità delle affermazioni fatte dall’infermiera. Ha dichiarato che il codice deontologico vieta espressamente di esprimere giudizi sugli assistiti, i quali devono sempre essere protetti. L’infermiera, che ha più di venti anni di esperienza, ha già rimosso il post e si è scusata, ma dovrà comunque presentarsi davanti alla commissione disciplinare per spiegare le sue azioni.

Il diritto alla privacy e le reazioni sui social

La questione ha sollevato un dibattito più ampio sul diritto alla privacy e sulla responsabilità degli operatori sanitari nel gestire le informazioni riguardanti i pazienti. Alcuni utenti hanno difeso l’infermiera, sostenendo che non ci siano state violazioni di privacy, poiché non sono stati forniti dettagli specifici su persone o luoghi. Tuttavia, la maggior parte delle reazioni è stata di condanna, evidenziando l’importanza di mantenere un comportamento professionale, soprattutto in un contesto così delicato come quello della salute e della maternità.