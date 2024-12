L’incubo per la giovane ragazza di 22 anni era iniziato la sera del giorno di Natale quando, mentre era fuori con gli amici si accorge che il suo ex fidanzato la stava pedinando. L’uomo riesce a convincere, tramite maltrattamenti, la ragazza a passare con lui la notte. Il mattino seguente, la giovane torna a casa e i famigliari non credono alle scuse da lei raccontate per coprire l’ex fidanzato. Da quel momento inziano le indagini.

Napoli, sequestra per due giorni l’ex e la picchia: il sequestro

La 22enne si trovava in giro con gli amici nella sera del 25 dicembre quando si accorge che l’ex fidanzato, di un anno più grande di lei, la stava pedinando. Sulle prime, la ragazza riesce a seminarlo, ma tra le vie di Napoli viene presto raggiunta. I due sono insieme in macchina quando alla 22enne arriva una notifica sul cellulare. L’ex fidanzato, in preda alla furia, inizia a malmenarla, riempiendola di lividi e rompendole il naso. Nel frattempo, l’uomo filma tutto l’accaduto con un telefono. Successivamente, il ragazzo costringe la giovane a passare con lui una notte in hotel, si ferma in una farmacia e acquista ghiaccio e pomate per curare momentaneamente le ferite della ragazza. I due stanno insieme nella notte tra Natale e Santo Stefano, la mattina dopo la 22enne torna a casa, spiegando al ragazzo che avrebbe raccontato una bugia ai famigliari per giustificare i lividi.

Napoli, sequestra per due giorni l’ex e la picchia: arrestato 23enne

I famigliari della ragazza non le credono e immediatamente la portano al CTO di Capodimonte. I sanitari accertano immediatamente l’aggressione e avvertono i carabinieri. Da quel momento iniziano le indagini e le ricerche del 23enne napoletano, che nel frattempo era fuggito. Dopo 4 giorni, gli uomini dell’Arma ritrovano la macchina del fuggitivo, che si era nascosto in un B&B di Agnano. Il 23enne è stato arrestato.