Il versamento della NASpI per gennaio 2025 viene posticipato a causa delle festività natalizie e dei rallentamenti nelle procedure burocratiche. Ecco le nuove date da tenere in considerazione a causa del ritardo.

Il versamento della NASpI per gennaio 2025

Il pagamento della NASpI di gennaio 2025, destinata a coloro che hanno perso il lavoro e possiedono i requisiti contributivi, sta registrando dei ritardi. Non si tratta di un fenomeno nuovo, questo ritardo è una consuetudine all’inizio dell’anno, causato principalmente dalle festività natalizie e dal Capodanno, che provocano rallentamenti nelle operazioni dell’INPS e nella riattivazione della contabilità pubblica.

Normalmente, l’INPS avvia le operazioni per il pagamento della NASpI il primo giorno di ogni mese, con accrediti che si completano entro il 10. Tuttavia, a differenza dello scorso anno, l’Istituto non ha ancora pubblicato il calendario dei pagamenti né avviato le operazioni. Nonostante ciò, i beneficiari vengono rassicurati: il pagamento sarà erogato entro la fine del mese.

“Quando avremo novità le condivideremo con voi come sempre. Ne approfittiamo per ricordare che le date del calendario pagamenti sono orientative e che generalmente gli accrediti avvengono entro la fine del mese”, comunica l’INPS in una nota.

Uno dei motivi principali del ritardo è la necessità per l’INPS di avere più tempo per rivedere e aggiornare gli importi da corrispondere. Questa situazione si verifica principalmente quando l’importo previsto per gennaio risulta diverso da quello erogato a dicembre 2024. In alcuni casi, l’INPS ha bisogno di più tempo per aggiornare le cifre dovute, a causa della presentazione recente dell’ISEE da parte dei percettori dell’Assegno Unico, che hanno voluto evitare di superare la scadenza del 28 febbraio 2025. Infine, il volume elevato di pratiche da gestire all’inizio dell’anno potrebbe aver contribuito al ritardo.

Come verificare le date di pagamento Naspi

Per verificare lo stato del pagamento della NASpI è possibile consultare il Fascicolo Previdenziale del Cittadino INPS. Ecco i passaggi da seguire: