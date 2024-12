Mancano ormai pochi giorni agli spostamenti dalle principali città, in preparazione per le festività di Natale e di fine anno. Viabilità Italia ha individuato due periodi di picco del traffico sulle autostrade: il pomeriggio di sabato 21 e quello di sabato 28 dicembre. Ecco le previsioni.

Traffico sulle autostrade durante il Natale 2024: le previsioni

In generale, si prevede un aumento dei volumi di traffico su tutta la rete stradale e autostradale nazionale. Più nel dettaglio, Viabilità Italia ha sottolineato come i flussi di traffico maggiori si concentreranno sulle principali direttrici in uscita dalle grandi città, soprattutto nel pomeriggio di sabato 21 dicembre, in vista delle festività di Natale e Santo Stefano. I rientri, invece, dovrebbero essere più scaglionati, grazie al calendario che permetterà di estendere i soggiorni.

Un’altra giornata che causerà non pochi disagi agli automobilisti sarà sabato 28 dicembre. Le partenze si concentreranno nel pomeriggio di sabato 28 e durante tutta la giornata di domenica 29 dicembre. In questo caso, i rientri avverranno in tempi più brevi, con spostamenti significativi già nel pomeriggio di mercoledì 1 gennaio 2025.

Per facilitare il flusso del traffico, nelle sole giornate festive, sarà attivo il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, dalle 09:00 alle 22:00.

Natale 2024: ecco come sarà il traffico sulle autostrade

Situazione più complessa lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico, che ha pubblicato le date previste con il maggiore traffico durante le festività natalizie. Venerdì 20 dicembre, nel pomeriggio, è previsto il bollino giallo sulla carreggiata che da Venezia conduce a Trieste, mentre il traffico diventerà rosso con il passare delle ore a causa del rientro dei mezzi commerciali diretti verso l’Europa orientale e del ritorno dei lavoratori stranieri.

Le code potrebbero continuare anche sabato 21 dicembre, nella mattina e nel pomeriggio, a causa delle ultime partenze. La situazione dovrebbe poi migliorare in serata, con il traffico che tornerà alla normalità a partire da domenica 22 dicembre e per tutta la prima parte di gennaio 2025.