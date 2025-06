Nato: Magi a Meloni, 'se vuoi la pace prepara la difesa europea'

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Il vertice Nato di oggi ha varato il piano per l’aumento delle spese militari fino al 5% del Pil per ogni Paese. Peccato che oggi l’alleanza atlantica si ritrovi senza bussola, con uno dei partner principali, gli Usa di Donald Trump, totalmente inaffidab...

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – "Il vertice Nato di oggi ha varato il piano per l’aumento delle spese militari fino al 5% del Pil per ogni Paese. Peccato che oggi l’alleanza atlantica si ritrovi senza bussola, con uno dei partner principali, gli Usa di Donald Trump, totalmente inaffidabile, senza alcuna visione internazionale, che si barcamena tra la vocazione isolazionista del proprio elettorato e l’istinto interventista tipico dei guerrafondai, al traino di Netanyahu".

Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Non possiamo fingere che il rischio per la sicurezza europea non sia concreto. Ma non è più scontato che la politica estera statunitense coincida con gli obiettivi europei. Serve una politica estera comune europea e una politica di difesa comune europea, non un approccio nazionalista che preveda il mero aumento della spesa militare dei singoli Stati".

"Per questo a Meloni, che evoca l’impero romano per giustificare l’aumento della spesa militare, rispondo che se vogliamo la pace, dobbiamo preparare la Difesa europea: l’incremento delle spese per la difesa ha senso soltanto a patto che avvenga nell’ambito di una visione strategica europea, o si rischia di aggravare la frammentazione militare incidendo sui bilanci pubblici nazionali. Più che la Nato, oggi solo un’Europa unita, consapevole e democratica può davvero garantire la sicurezza dei propri cittadini”.