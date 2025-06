Nato: Trancassini, 'Meloni punto riferimento, non è più Italia di 'Giuseppi''

Nato: Trancassini, 'Meloni punto riferimento, non è più It...

Nato: Trancassini, 'Meloni punto riferimento, non è più It...

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "A differenza di chi smentisce se stesso, sostenendo di non aver firmato significativi impegni internazionali, la premier Meloni si conferma punto di riferimento per un’Italia che parla con voce chiara tra i grandi della Terra e che non ha paura di difendere i ...