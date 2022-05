Nazionale Italiana Cuochi pronta per finale Global Chef Challenge

Roma, 24 mag. (askanews) – Tutto pronto per la finale del Global Chef Challenge, che si terrà ad Abu Dhabi dal 30 maggio al 2 giugno, in occasione del quale i migliori chef dei 5 continenti si sfideranno ai fornelli a colpi di eccellenze alimentari e creatività, per valorizzare le rispettive culture gastronomiche. Non sarà da meno la nostra Nazionale Italiana Cuochi (NIC), pronta a difendere i colori dell’Italia contro tutti i Paesi in gara.

Il capitano, General Manager Gianluca Tomasi: “Siamo pronti a partire per questa grande sfida. Sono stati due anni molto intensi di duri allenamento, sono fiero del lavoro fatto da tutti i ragazzi perché hanno dimostrato grande dedizione e attaccamento alla maglia che rappresenta la nostra nazione”.