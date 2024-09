Nel corso di una telefonata tra Meloni e Scholz, i principali argomenti discussi sono stati l'Ucraina e la questione dei migranti.

Durante una chiamata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Giorgia Meloni, primo ministro italiano, ha discusso questioni bilaterali e internazionali, con un focus sulla migrazione in Europa. Scholz ha illustrato le ragioni della recente decisione tedesca di rafforzare i controlli alle frontiere. I due leader hanno concordato di mantenere un contatto costante su questi temi, particolarmente in vista dei futuri Consigli europei.

In una chiamata telefonica, Giorgia Meloni, capo del governo italiano, ha discusso una serie di questioni bilaterali e internazionali con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, con una particolare attenzione alle questioni migratorie in Europa, come rilevato da una dichiarazione di Palazzo Chigi. Durante la discussione, Scholz ha spiegato i motivi per cui la Germania ha recentemente deciso di reimpostare i controlli alle frontiere con i Paesi vicini e ha introdotto ulteriori misure per frenare gli arrivi irregolari. Entrambi i leader hanno deciso di mantenere un contatto continuo su questi argomenti, soprattutto in previsione dei futuri Consigli europei.