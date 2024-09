Nel Grande Fratello, si trovano Luca Giglioli e Nicole Cresta.

Il prossimo ensemble del Grande Fratello, popolato da personaggi non celebri, sarà formato da 10 partecipanti. Tra essi ci saranno Michael Castorino, la gondoliera Sara Pilla e l’ex regina dei reality, Yulia Bruschi. Recentemente, due ulteriori partecipanti sono stati rivelati attraverso i social media da Davide Maggio: Luca Giglioli e Nicole Cresta.

Luca, originario di Reggio Emilia e nato nel 2000, è un parrucchiere che incarna l’archetipo del surfista bello e etero. È proprietario di una moto, chiamata Olivia, e sfoggia una notevole chioma. Nicole, al contrario, sembrerebbe la sosia di Martina De Ioannon, che a sua volta è simile a Noemi Bocchi, quest’ultima considerata un sosia di Ilary Blasi. Nicole è naturalmente originaria di Roma.

Sono ancora cinque i posti disponibili per i concorrenti non famosi. Si spera che tra questi ci siano partecipanti con caratteristiche uniche e meno convenzionali come, per esempio, un’anziana di 80 anni, un rappresentante di una famiglia arcobaleno, una drag queen della comunità LGBT+ italiana, una metallara dal volto tatuato e dalla lingua biforcuta, una possibile personalità di Vite al Limite, una suora, un coppia con una differenza d’età di almeno quarant’anni o una persona che ha sopravvissuto a un disastro. Insomma..