Nella Chiesa, il Papa ha dichiarato che non vi è spazio per comportamenti abusivi.

Durante un'omelia a Bruxelles, il Papa ha sollecitato a considerare gli abusi nei confronti dei più vulnerabili, ricordando le vittime incontrate in passato. Ha ribadito l'accoglienza della Chiesa senza eccezioni, ma sottolineando l'assenza di spazio per abusi o dissimulazioni. Ha esortato i vescovi a non nascondere gli abusi, ottenendo applausi dal pubblico. Il Santo Padre ha enfatizzato la necessità di affrontare e giudicare gli abusi, a prescindere dallo status del colpevole. Ha concluso ricordando il dolore delle vittime, che riempie di vergogna.