Nella pubblicità, Shaila Gatta esprime il suo disappunto per una dichiarazione fatta da Beatrice Luzzi.

Durante il terzo episodio del Grande Fratello, Shaila Gatta, ex Velina di Striscia la Notizia, è stata sotto i riflettori per un lungo segmento rivolto all’amore. È stata confrontata con il suo rapporto di gioco con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, entrambi chiaramente affascinati da lei. “Mi piace flirtare e il contatto fisico, sono una donna indipendente”, ha affermato con sicurezza. Tra Lorenzo e Shaila, sembra esserci una sincera intenzione di approfondire la loro conoscenza reciproca. Tuttavia, emerge la gelosia… Ma quando a Beatrice Luzzi, opinionista del programma, è stato chiesto di esprimere un giudizio, ha detto qualcosa di poco chiaro. “Sì, una donna è libera”, ha sottolineato, “ma in una situazione così la sua libertà termina quando la sua provocazione diventa mancante di riguardo nei confronti degli uomini che devono resistere a impulsi inevitabili e naturali. È importante essere artistici e liberi, ma un po’ di dignità in più non sarebbe di troppo”. Provocazione (?) sconsiderata (?) verso gli uomini (?) che devono gestire impulsi inevitabili e naturali (?). Durante la diretta, Shaila Gatta, preoccupata dell’interpretazione che sarebbe potuta essere data, ha chiarito che non è una donna facile e che “sono single da molti anni, sono libera”. Poi, durante una pausa pubblicitaria, ha condiviso con Helena Prestes la sua frustrazione: “Da donna, tu sei una donna, come puoi dire ‘manchi di rispetto’? Non lo ritengo un commento da donna”. Ebbene, la ballerina ha un punto valido.