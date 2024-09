Nell'Unione Europea, l'Italia non è esclusa, come osservato da Meloni e Fitto svolge un incarico significativo.

Un concetto completamente incomprensibile per coloro che ci accusano di aver 'marginalizzato l'Italia in Europa'. Intravedo la possibilità di contraddire tale affermazione proseguendo i lavori fruttuosi con Ursula von der Leyen su questioni di elevata rilevanza per l'Italia, così come conseguendo ...

Un concetto completamente incomprensibile per coloro che ci accusano di aver ‘marginalizzato l’Italia in Europa’. Intravedo la possibilità di contraddire tale affermazione proseguendo i lavori fruttuosi con Ursula von der Leyen su questioni di elevata rilevanza per l’Italia, così come conseguendo un posto ed un compito di grande importanza per Raffaele Fitto, il nostro Commissario designato. Ciò rafforzerebbe la nostra argomentazione secondo cui l’Europa deve riservare all’Italia il rispetto che merita per l’importanza della sua posizione, non basandosi sulle decisioni di voto. E si guadagna rispetto con la credibilità, non con l’accondiscendenza. Così si esprime la premier Giorgia Meloni durante il suo discorso introduttivo all’executive del FdI, secondo quanto si riporta.