Nemo Hub, azienda nota, ha dichiarato: 'Non siamo responsabili della gestione della comunicazione di Boccia'.

Nemo Hub, un’azienda che si occupa di produzione ed organizzazione di eventi, in una sua dichiarazione ha disconosciuto completamenten le ricostruzioni giornalistiche fatte da alcuni giornali in cui è coinvolto il loro nome, quello della società e della loro consulente, Simona De Melas, in merito ai comunicati di Maria Rosaria Boccia. Nemo Hub ha precisato in una nota pubblica che l’azienda non ha alcuna relazione contrattuale o mandato con la dottoressa Boccia e rifiuta tutte le informazioni pubblicate da alcuni giornali, affidando la questione ai loro legali per ulteriori interventi. L’azienda, lontana da qualsiasi coinvolgimento professionale con la dottoressa Boccia, sia per quanto riguarda la sua comunicazione recente con l’ex ministro Sangiuliano, sia per la sua partecipazione al Festival della Bellezza presso il Casinò di Sanremo, tenuto durante il Festival della Canzone Italiana, sottolinea che erano state invitati a tale evento per discutere delle loro attività svolte durante l’evento di Sanremo.

I soci del Nemo Hub, Samuele e Simone Priolo, e la consulente De Melas, sono amici della signora Boccia da oltre un decennio. Tuttavia, non hanno mai collaborato in alcuna attività lavorativa o professionale, lo conferma il comunicato.