Nove medici sono sotto inchiesta per omicidio colposo per la morte di un neonato all’ospedale Murri di Fermo. Il bambino, nato il 5 novembre e di poco più di due mesi, ha perso la vita dopo giorni di ospedalizzazione per un sospetto attacco influenzale.

Neonato muore in ospedale dopo presunta influenza: 9 medici indagati

I genitori del neonato hanno sporto denuncia e la procura di Fermo ha avviato un’indagine a carico dei nove professionisti coinvolti.

“Abbiamo chiesto di chiarire le cause della morte in modo ufficiale e con un esame autoptico che prevedesse anche il nostro consulente tecnico. Poi il procuratore ha deciso di indagare anche i nove medici che hanno interagito con il neonato durante il ricovero. I genitori sono distrutti dal dolore e non accusano nessuno, ma vogliono sapere cosa è accaduto“, spiega l’avvocato Massimo Di Bonaventura al Resto del Carlino.

Il neonato presentava sintomi influenzali e gravi difficoltà respiratorie che hanno reso necessario il ricovero presso l’ospedale Murri. Dopo tre settimane di trattamento, sembrava esserci un miglioramento, ma le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, e due giorni dopo è deceduto.

Neonato muore in ospedale dopo presunta influenza: le indagini

La Procura ha quindi avviato un’inchiesta, ipotizzando il reato di omicidio colposo, e ha iscritto nel registro degli indagati nove medici che sono stati coinvolti nel trattamento del neonato durante il suo ricovero.

In attesa che le indagini proseguano, la direzione dell’Azienda sanitaria di Fermo ha manifestato il suo profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia del neonato. Ha anche espresso piena fiducia nel lavoro dei propri professionisti e ha dichiarato di restare a disposizione della magistratura.